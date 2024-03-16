Manisa'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlaması bulunan B.B ve Y.B yakalandı.
Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Bayburt İl Müftülüğü tarafından tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi, Vali Mustafa Eldivan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Vali Eldivan, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri böylesi mekanların önemine vurgu yaparken, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin de emeği geçenlere teşekkür etti.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Güven, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek çalışma yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un dünya çapında popüler olan dizilerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güven, bu çalışmaların sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.
Erzurum'da dün başlayan kar yağışı bugün soğuk havaya dönüştü. Araçlar ve bahçeler karla kaplandı, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Şenkaya ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, kent merkezi beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar, bitkiler ve araçlar karla kaplandı. Ardahan'da da kar yağışı devam ediyor.
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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