Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı - Son Dakika
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Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti\'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer’in tutuklandığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı. Soruşturma, partinin kurulmasından bu yana Yeni Parti'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ PARTİ MANİSA İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Soruşturma, partinin kurulmasından bu yana Yeni Parti'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.

Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda; Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan'ın ise 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan, bu dosya kapsamında da tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı - Son Dakika

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