Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maski Ekipleri, Sağanak Yağış Sonrası Sahada

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Yağışla birlikte sürüklenen malzemelerin yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için koordineli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kanalizasyon hatlarında gerekli müdahaleleri yaparak suyun tahliyesini sağlıyor. Ekipler, ağaç devrilmeleri, olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı da sahada aktif görev yapıyor.

Kanalizasyonları tıkayan çöpler temizlendi

MASKİ ekipleri de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaptıkları temizlik çalışması ile akışı engelleyen çöp atıklarının temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler, kanalizasyon hatlarına atılan atıkların, akışı engellediğini belirterek vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ekipler, olası bir mağduriyetin yaşanmaması için vatandaşlara, çöplerini kanalizasyon hatlarına değil çöp kutularına atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çalışmalar devam edecek

Yağışın durumuna bağlı olarak çalışmaların artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı destek alabilmesi için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilecekleri bildirildi. Çağrı merkezlerine iletilen ihbarların anında saha ekiplerine yönlendirildiği ve sorunlara kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi.