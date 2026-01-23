Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maski Ekipleri, Sağanak Yağış Sonrası Sahada - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maski Ekipleri, Sağanak Yağış Sonrası Sahada

23.01.2026 16:13  Güncelleme: 18:22
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı il genelinde temizlik ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan temizlikler, uyarılar ve çağrı merkezi desteğiyle yağışın etkileri minimize edilmeye çalışılıyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Yağışla birlikte sürüklenen malzemelerin yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için koordineli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kanalizasyon hatlarında gerekli müdahaleleri yaparak suyun tahliyesini sağlıyor. Ekipler, ağaç devrilmeleri, olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı da sahada aktif görev yapıyor.

Kanalizasyonları tıkayan çöpler temizlendi

MASKİ ekipleri de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaptıkları temizlik çalışması ile akışı engelleyen çöp atıklarının temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler, kanalizasyon hatlarına atılan atıkların, akışı engellediğini belirterek vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ekipler, olası bir mağduriyetin yaşanmaması için vatandaşlara, çöplerini kanalizasyon hatlarına değil çöp kutularına atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çalışmalar devam edecek

Yağışın durumuna bağlı olarak çalışmaların artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı destek alabilmesi için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilecekleri bildirildi. Çağrı merkezlerine iletilen ihbarların anında saha ekiplerine yönlendirildiği ve sorunlara kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
