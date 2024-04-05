Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Selami Kapankaya ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kapankaya, şehit aileleri ve gazilere desteklerini dile getirerek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

05.04.2024 09:32
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Selami Kapankaya ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kapankaya, "Hepinize devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Biz büyük bir aileyiz. Sizin derdiniz her zaman bizim derdimizdir. Sizin sevinciniz her zaman bizim sevincimizdir." dedi.

Kaynak: AA

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