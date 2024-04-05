Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.
Kaymakamlık tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Selami Kapankaya ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kapankaya, "Hepinize devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Biz büyük bir aileyiz. Sizin derdiniz her zaman bizim derdimizdir. Sizin sevinciniz her zaman bizim sevincimizdir." dedi.
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Aydın genelinde 712 bin 527 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde, Aydın seçmeninin yüzde 20'si sandığa gitmedi. Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı 5 yıl öncesine göre düştü. 2019 seçimlerinde yüzde 86 olan seçime katılım oranı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 80,75 oldu.
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