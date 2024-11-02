Manisa'da Şehitler İçin Keşkek Hayrı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Manisa Gördesliler Derneği (Gördes-Der) tarafından Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarından şehit Makbule Hanım ve tüm şehitler için üç bin kişilik keşkek hayrı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gördes-Der tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarından Şehit Makbule Hanım ve tüm şehitler yad edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen üç bin kişilik keşkek hayrına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Zeyrek, etkinlikte kazanın başına geçerek yurttaşlara keşkek ikram etti. Etkinlikte, dualar edilerek şehitlerin fedakarlıkları bir kez daha minnetle hatırlandı.