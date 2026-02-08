Manisa'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Güvenli Alana Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Güvenli Alana Tahliye Edildi

08.02.2026 16:34  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti. Ekipler, bini aşkın personel ve araç ile olumsuzlukların önüne geçmek için sahada çalıştı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar sırasında sel suyu nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manisa'da etkisini gösteren sağanak yağış süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun mesai harcadı. İhbarlara anında müdahale eden ekipler, kritik noktalarda aldığı önlemlerle olası olumsuzlukların önüne geçti. Yağış boyunca bini aşkın personel, araç ve iş makinesiyle çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'nde bir ailenin sel suyu nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı ve tahliyelerini sağladı. Güvenli alana alınan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler ayrıca Alaşehir ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu. Mantarlı Mahallesi Alaşehir Çayı civarında mahsur kalan 6 vatandaşın da güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan ekipler, bir ineği de telef olmaktan kurtardı.

Ekipler yağışlara müdahalelerinin yanı sıra hayvan kurtarma çalışmalarını da sürdürdü. Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan bir köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bölgedeki kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler görevlerine devam etti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Güvenli Alana Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:26:56. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Güvenli Alana Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.