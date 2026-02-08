Manisa'da Sel Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Güvenli Alana Tahliye Edildi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar sırasında sel suyu nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manisa'da etkisini gösteren sağanak yağış süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun mesai harcadı. İhbarlara anında müdahale eden ekipler, kritik noktalarda aldığı önlemlerle olası olumsuzlukların önüne geçti. Yağış boyunca bini aşkın personel, araç ve iş makinesiyle çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'nde bir ailenin sel suyu nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı ve tahliyelerini sağladı. Güvenli alana alınan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler ayrıca Alaşehir ilçesinde de vatandaşların yardımına koştu. Mantarlı Mahallesi Alaşehir Çayı civarında mahsur kalan 6 vatandaşın da güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan ekipler, bir ineği de telef olmaktan kurtardı.

Ekipler yağışlara müdahalelerinin yanı sıra hayvan kurtarma çalışmalarını da sürdürdü. Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan bir köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bölgedeki kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler görevlerine devam etti.