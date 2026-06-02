Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Sevgi Yollarında Kameralı Denetim

02.06.2026 12:41  Güncelleme: 14:08
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak için Sevgi Yolları'na 35 kameralı denetim sistemi kurdu. Motosikletlerin yaya alanlarına girişi tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaya güvenliğini artırmak amacıyla Sevgi Yolları'nda hayata geçirdiği kameralı denetim sistemi devreye alındı. Uygulamayla, yayaların kullanımına açık olan sevgi yollarına giriş yapan motosikletler, kameralar tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sevgi yollarında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kameralı denetim uygulamasını başlattı. Özellikle yayaların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapılan kural ihlallerinin önüne geçmek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan denetim sistemi, 1 Haziran Pazartesi günü (bugün) itibariyle çalışmaya başladı.

35 KAMERA İLE TAKİP

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile sevgi yollarının giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen 35 adet yüksek çözünürlüklü kamera ile 7 gün 24 saat takip sağlanıyor. Kamera sistemi ile sevgi yollarına giriş yapan motosikletler anlık olarak tespit edilerek kayıt altına alınarak, yayaların güvenliğini tehdit eden ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

DENETİMLER BAŞLADI

Sevgi yollarına giriş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacak. Yetkililer, uygulamanın temel amacının ceza kesmek değil, yayaların güvenliğini sağlamak ve kent merkezindeki yayalara ayrılan alanların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

ÖNCELİK YAYA GÜVENLİĞİ

Sevgi yollarının vatandaşların rahatça yürüyebileceği, yaşlıların herhangi bir riskle karşılaşmadan kullanabileceği alanlar olarak planlandığını belirten yetkililer, sürücülerden trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
