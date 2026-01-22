"Şiddetli Geçimsizlik" Oyunu, Dünya Prömiyerini Manisa'da Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Şiddetli Geçimsizlik" Oyunu, Dünya Prömiyerini Manisa'da Yaptı

22.01.2026 13:13  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Şiddetli Geçimsizlik' adlı tiyatro oyunu, absürt bir dille toplumsal taşlamayı ele alarak Manisa'da dünya prömiyerini yaptı. Oyun, evli bir çiftin mizahi çatışmalarını sahneye taşıyarak izleyicilere neşeli bir akşam sundu.

(MANİSA) - Kara mizah ve toplumsal taşlamayı absürt bir dille harmanlayan "Şiddetli Geçimsizlik" adlı tiyatro oyunu, dünya prömiyerini Manisa'da yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde perde açan "Şiddetli Geçimsizlik" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyun, yaratıcılığını yitirmiş bir adam ile diş hekimi eşinin bitmek bilmeyen ayrılık çıkmazını mizahi bir dille ele alıyor. Evli bir çiftin ironi ve zeka dolu çatışmalarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ahmet Ata Temiz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyunun yazarı Erkan Ersezer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun sonunda sahneye çıkan Dutlulu, oyuncuları tebrik ederek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine nitelikli organizasyonlara imza atmak gurur verici. Önceki dönemde başlayan bu süreç, Ferdi Başkanımız ile bambaşka bir boyuta taşındı. Bizim görevimiz bu çıtayı daha da yukarı taşımaktır. Salonun tamamen dolu olması bizler için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ise "Bugün bizim bayramımız. Bu oyunun en özel yanı, dünya prömiyerini bugün burada, sizlerle birlikte yapmış olmasıdır. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Manisa, Kültür, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şiddetli Geçimsizlik' Oyunu, Dünya Prömiyerini Manisa'da Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:48:42. #7.11#
SON DAKİKA: "Şiddetli Geçimsizlik" Oyunu, Dünya Prömiyerini Manisa'da Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.