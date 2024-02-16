Manisa'da silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa\'da silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda toplamda 8 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ayrıca Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda da 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

16.02.2024 23:21
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Manisa'daki operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ilçelerinin yanı sıra İstanbul Pendik'te 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 tabanca, bunlara ait şarjör, 1 av tüfeği ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Gördes'deki R.E ve H.E'nin evlerine düzenlendikleri operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.E. ve H.E'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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