Manisa'da Sokak Hayvanlarına Destek Veren Pati Çarşı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanlarına Destek Veren Pati Çarşı Sergisi Açıldı

Manisa\'da Sokak Hayvanlarına Destek Veren Pati Çarşı Sergisi Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen Pati Çarşı İkinci El Eşya Sergisi, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını karşılamaya yönelik projeyle hayata geçirildi. Sergi, Lale Fuaye Kültür Merkezi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu.

21.11.2024 19:19  Güncelleme: 20:05
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Pati Çarşı İkinci El Eşya Sergisi, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Satılan her eşyanın bir canlının hayatına umut olduğu Pati Çarşı İkinci El Eşya Sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye'de sahipsiz sokak hayvanlarına şifa olmak için hizmet vermeye devam ediyor. Proje sayesinde ikinci el eşya ve kıyafetlerin satışından elde edilen gelir, sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de Pati Çarşı'yı ziyaret ederek, projeye destek verdi. Ziyaretinde görevlilerle yakından ilgilenen Zeyrek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeyrek, sergiden alışveriş yaparak sahipsiz sokak hayvanlarının sağlığına kavuşmalarına katkıda bulundu.

Ziyarette Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, CHP İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren, HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirler ve sergi görevlileri de yer aldı. Hem uygun fiyatlı ürünler arayan vatandaşlara hem de sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi süreçlerine destek sağlayan Pati Çarşı, 22 Kasım Cuma gününe (yarın) kadar Kültür Merkezi Lale Fuaye'de ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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