Manisa\'da sokakta eşini darbeden kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı.
16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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