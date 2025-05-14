Manisa'da Su Fiyatları Düşürüldü, Başkan Zeyrek Taahhütte Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Su Fiyatları Düşürüldü, Başkan Zeyrek Taahhütte Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 14 ay öncesine kadar Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan Manisa'da, 2 ton suyu 1 TL yaparak halkın ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirtti. Ayrıca, Muradiye ve Gördes ilçelerinde altyapı projeleri ile su sorunlarının çözümü için müjdelere de yer verildi.

14.05.2025 09:33  Güncelleme: 10:37
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, daha 14 ay öncesine kadar Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan Manisa'da, göreve geldiklerinde 2 ton suyu 1 TL yaparak, halka insani su tüketim hakkını sembolik bir rakamdan sunduklarını belirterek, "Söz veriyorum, görevde olduğum müddetçe 2 ton su 1 TL olacak. Vatandaşlarımız ekonomik anlamda bizden destek bekliyor" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul'da, 15 gündem maddesi oylanarak kabul edildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, meclis üyelerine MASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporuna ilişkin sunum yaptı.

Başkan Zeyrek, "Çok değil daha 14 ay öncesine kadar Manisa'mız Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Seçim vaadimiz de olan 2 ton suyu 1 TL yaptık. Sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim gerçekleştirdik. Böylelikle halkımıza insani su tüketim hakkını sembolik bir rakamdan sunduk. Aradan geçen sürede, ülkenin en pahalı suyunu kullanırken bugün ilk 10 da dahi yokuz. Bu kararla halkımızın cebine yaklaşık 518 milyon TL doğrudan katkı sunduk. Bu zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlarımıza destek vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Parası olan, olmayan diye kimse ayırt edilemezdi. 1 TL gibi sembolik bir rakamdan vatandaşlarımıza suyu ulaştırdık. Buradan şunun sözünü veriyorum, ben görevde olduğum müddetçe 2 ton su, 1 TL olacak. Vatandaşlarımız ekonomik anlamda bizden destek bekliyor. Meclis üyelerimize de birlikte bu kararı aldığımız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kentin dijital altyapı haritasını çıkartıyoruz"

Zeyrek, Manisa'nın gün geçtikçe büyüdüğünü ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Büyüyen kentimizde dijital bir altyapının olmadığını gördük. Zaman içerisinde altyapı hizmetleri yapılmış, ama bunu dijital ekranda göremiyoruz. Yalnızca paftalarda kalan bazı sokak ve mahallelerde deneme yanılma yöntemi ile altyapının nasıl bir halde olduğunu görüyoruz" dedi.

Teknolojinin aktif olduğu bu zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün buna ayak uydurması gerektiğine işaret eden Zeyrek, "Bu noktada kentin altyapı ve üstyapı çalışmalarını bilimsel verilerle yapıyoruz. Bir yandan kentin dijital altyapı haritasını çıkartıyoruz, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde altyapıyı tamamen görecek ve bilecek duruma geleceğiz. 17 ilçede de bu projeleri tamamlamak istiyorum. Yeni açacağımız imar alanları da bu dijital altyapı ile yarınlara bırakacağımız hediye olacaktır" şeklinde konuştu.

" Muradiye'yi artık su sorunundan kurtarmak istiyorum"

Muradiye'ye yapılacak altyapı yatırımıyla ilgili de bilgi veren Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Nüfusu 5-6 bin iken altyapısı yapılmış, şu anda gece nüfusu 57 bine ulaşan Muradiye'de birinci katlara su ulaşmıyordu. Dünya Bankası ile 2 Milyar TL'lik, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin en büyük kredi anlaşmasına imza attık. Muradiye'nin altyapısının tamamını değiştiriyoruz. Bu imzadan sonra Muradiye Mahallesi'nde yapılacak altyapı dönüşümü için ihaleye çıktık. 13 firmanın teklif verdiği ihalemizi diğer ihalelerimizde olduğu gibi şeffaf yönetim anlayışımız gereği canlı yayında verdik. Muradiye'nin altyapısının tamamen yenileneceği bu proje kapsamında 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Düşündüğümüz rakamların daha da altında Muradiye'nin altyapısını yenileyebilir duruma geleceğiz. İhalede alınan teklifleri, ön değerlendirmenin ardından onay için Dünya Bankası'na gönderdik. Dünya Bankası'nın kararı ile ihale sonuçlarının kesinleşmesinin ardından en kısa sürede ilk kazmayı vuracağız. Bu hafta da Muradiye projesi içerisinde yer alan atık su arıtma tesisinin ihalesine çıkıyoruz. Muradiye'yi artık su sorunundan kurtarmak istiyorum."

Gelenbe Mahallesi ve Görbes'e müjde

Başkan Ferdi Zeyrek, bir projenin de müjdesini vermek istediğini belirterek, " Kırkağaç'ımızın Gelenbe Mahallesi de altyapının kangren olduğu mahallelerden bir tanesiydi. Önümüzdeki hafta da bu projenin ihalesine çıkacağız. Umut ediyorum ki haziran sonu, temmuz ayının ilk haftası da ilk kazma vurulacak. Bir müjdemiz de Gördes ilçemiz için var. Gördes'te özellikle yaz aylarında yaşanan su problemini ortadan kaldırmak için İller Bankası'na sunmuş olduğumuz projeye, gerekli mali desteği aldık. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra 20 kilometrelik isale hattı çalışmalarına en hızlı şekilde başlayacağız. Gördes ilçemizin altyapısında da çok ciddi bir iyileştirme yaparak, ilçemize daha sağlıklı içme suyu ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Su Fiyatları Düşürüldü, Başkan Zeyrek Taahhütte Bulundu - Son Dakika

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