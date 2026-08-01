Manisa\'da Suç Örgütüne Baskın: 7 Tutuklama

Manisa'da organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haziran ve temmuz aylarında 18 yaşından küçük kişiler aracılığıyla kentte bir iş yerinin kundaklanması ve bir evin kurşunlanması olaylarını gerçekleştirdiği öne sürülen suç örgütü hakkında soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 3'ü 18 yaşından küçük 8 şüpheli, İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ile 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.