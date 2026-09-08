Manisa'da sürüden kaçan 6 sığırını 5 ay sonra kementle yakaladı - Son Dakika
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Manisa'da sürüden kaçan 6 sığırını 5 ay sonra kementle yakaladı

Manisa\'da sürüden kaçan 6 sığırını 5 ay sonra kementle yakaladı
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Manisa Yunusemre'de Arif Gerçek, 5 Nisan'da sürüden kaçan 6 sığırını veterinerlerin uyuşturucu iğne girişimi başarısız olunca köyün yaşlılarının önerisiyle yoncaya alıştırıp kementle tek tek yakaladı. Değeri 100-150 bin lira olan hayvanlarına kavuşan Gerçek, mutluluğunu dile getirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Arif Gerçek (43) sürüden ayrılıp kaçan 6 sığırına 5 ay sonra yeniden kavuştu. Veterinerlerin uyuşturucu iğneyle yakalama girişiminden sonuç alamayan Gerçek, köyün yaşlılarının önerisiyle hayvanları yoncaya alıştırıp, kement yardımıyla tek tek yakaladı.

Yunusemre'nin kırsal Davutlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Gerçek'in, geçen 5 Nisan'da otlatmak için çıkardığı yerli ırk 6 sığırı kaçtı. O günden bu yana hayvanlarının peşine düşen Gerçek, izlerini bulmasına rağmen bir türlü yakalayamadı. Yaklaşık 4 ay boyunca dağda hayvanlarını arayan Arif Gerçek, veteriner hekimlerden de yardım istedi. Uyuşturucu iğneyle yakalanmaya çalışılan hayvanlar, ilacın etkisi kısa sürünce yeniden kaçtı. Bunun üzerine köyün yaşlılarından öğrendiği yöntemi uygulamaya karar veren Gerçek, hayvanları önce yoncaya alıştırdı, ardından kementle yakalamaya başladı. Arif Gerçek, son hayvanını da yakalayarak 6 sığırının tamamına yeniden kavuştu.

'2 AY YONCA VERİP, BESLEDİM'

Yerli ırk 'karasığır' yetiştiriciliği yapan Gerçek, hayvanlarının tamamen otlakta, dağda yayıldığını belirtip, "Sürüden ayrılan 6 sığırımı bir daha eve getiremedik. Onları yakalayabilmek için dağlarda peşlerinde koştuk. Yaklaşık 1 ay kadar bir süre beni gördüklerinde kaçmaya başladı. Ama sonrasında yavaş yavaş sesime alışmaya başladılar. Sonrasında ise bugünlere kadar geldik. 2 ay kadar bir süre yonca verip, besledim. Mahalledeki yaşlılardan biri 'Bunları kementle yakalarsın" dedi. Ben de öyle yaptım" dedi.

'FİYATLARI 100 İLE 150 BİN LİRA ARASINDA'

Hayvanları kaçtığında çok üzüldüğünü vurgulayan Arif Gerçek, "Sığırlarımın fiyatı 100 ile 150 bin lira arasında. Zaten kazandığımız para da belli. Ama nasipten çıkmamış gibi dönüp, dolaşıp yine bizi buldu. Neyse ki hepsini bulup, yakaladık. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

'UYKULARIM KAÇTI'

Hayvanlarının dağda kaldığı süre boyunca özellikle yabani hayvanlardan endişe ettiğini belirten Gerçek, "Buzağılarımızı kaptırdığımız zamanlar oluyordu. Dağda şu aralar kurt da çok fazla. Bu nedenle uykularım kaçıyordu. Neyse ki bir sıkıntı yaşanmadan hayvanlarına geri kavuştum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da sürüden kaçan 6 sığırını 5 ay sonra kementle yakaladı - Son Dakika

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