Manisa'da tefecilik suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da tefecilik suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Manisa\'da tefecilik suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, tapu, satış sözleşmesi, vekaletname, dekont, ajanda, senet ve çek ile uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.05.2024 14:35
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tapu, satış sözleşmesi, vekaletname, dekont, ajanda, senet ve çek ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltınan alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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