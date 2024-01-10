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Alaşehir'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Alaşehir'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu R.H. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alaşehir\'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı
10.01.2024 - 18:20,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu R.H. (18), İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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