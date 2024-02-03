 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü

Manisa\'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Vural B'nin kullandığı motosiklet ile A.İ. idaresindeki tır çarpıştı. Motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

03.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Merkezefendi Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Vural B'nin (65) kullandığı 45 ADR 477 plakalı motosiklet, A.İ. idaresindeki 35 BKA 365 plakalı tırla çarpıştı.

Tırın altına giren motosikletin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Vural B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü A.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Merkezefendi, Yunusemre, Manisa, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:18:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement