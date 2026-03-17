Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

17.03.2026 17:09
Yunusemre'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu sürücü Zeki Kaya hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde otomobil önce refüje, ardından da kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Zeki Kaya (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Kısım Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Kuzey Çevre Yolu'ndan Organize Sanayi bağlantı yoluna dönüş yaparken Nazan Başarık'ın (44) kontrolünü yitirdiği 45 PB 301 plakalı otomobil, refüje çarptı. Bu sırada fren yerine gaza bastığı öne sürülen sürücünün otomobili, bu kez de Beko Kavşağı'ndan Vestel Strafor Kavşağı yönüne giden Zeki Kaya'nın kullandığı 07 F 8779 plakalı kamyonete çarptı. Kaya, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Zeki Kaya'nın ambulansta duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Naza Başarık ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
