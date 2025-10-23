Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Manisa\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
23.10.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de kaygan yolda kontrolden çıkan kamyonet, otomobille çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve devrildikten sonra sürüklenerek karşı şeride geçen kamyonet, otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAMYONET DEVRİLENEREK SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. İ.G. (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek sürüklenmeye başladı. Karşı şeride geçen kamyonet, Salihli istikametine seyir halinde olan A.Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde, kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş.'nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan F.Ç. (33) hafif, D.B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Alaşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü
Tam 28 gol oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal Polis ile asker arasında çatışma çıktı Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon’da kabul edildi Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor
Türkiye’de de yok satıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı 9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

07:37
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a casusluk soruşturması
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması
07:25
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
00:19
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı
23:45
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
23:28
Trump: Yakında Venezuela’ya bir kara operasyonu olacak
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak
23:28
Yine 3’te 3 Temsilcilerimiz Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 07:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.