Manisa\'da tütün tarlasında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan tarım işçileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Şeyh Davutlar Mahallesi'nde tütün tarlasında çalışan 16 işçi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alaşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin yediği yemeklerden numune alındı.
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