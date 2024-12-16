Manisa'da Ücretsiz Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi Başladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmelerine destek olmak için ücretsiz "Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi" düzenlemeye başladı. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere ise başarı belgeleri verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri amacıyla ücretsiz "Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi" veriyor. Eğitim sürecinde, anne adaylarına gebeliklerini fiziksel ve zihinsel olarak dengeli bir şekilde geçirmeleri için destek sağlanıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, başarı belgeleri törenle teslim edildi.

"Sağlıklı Doğum, Sağlıklı Toplum" ilkesinden yola çıkıldı

Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıklı Doğum, Sağlıklı Toplum" ilkesi doğrultusunda düzenlediği eğitimlerde, anne adaylarının gebelik sürecinde bilinçlenmesini amaçlıyor. Anne adaylarının doğuma fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak daha iyi hazırlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yoga dersleriyle anne adaylarının postür bozukluklarının önlenmesi, kas ve sinir sisteminin güçlendirilmesi, vücutta biriken gerginliklerin azaltılması ve doğum sonrası depresyon riskinin düşürülmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra doğuma hazırlık eğitimi ile ebeveynlerin hamilelik, doğum ve lohusalık dönemlerine dair bilinçlenmesi sağlanarak kaygılarının azaltılması ve aile mutluluğunun artırılması da öncelikler arasında yer alıyor.

Eğitimler, her hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Ebe Dilek Nilioğuz'un rehberliğinde Şehzadeler ilçesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor.