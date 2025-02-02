Manisa'da Ücretsiz Sınav Hazırlık Kursları Başlıyor

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği için hayata geçirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan bin 254 öğrenciye yönelik ücretsiz kurslarda ikinci dönem 3 Şubat'ta başlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, online eğitim sistemiyle 623'ü 8'inci sınıf, 297'si 12. sınıf ve 334'ü mezun öğrenci olmak üzere bin 254 öğrenciyi sınavlara hazırlıyor. Öğrenciler, öğretmenlerle canlı derslere katılıp konu anlatımlarını dinlerken anlık veya sonrasında sorular sorabiliyor. Kaçırdıkları derslerin tekrarına ise sistem üzerinden her zaman ve her yerden ulaşabiliyor. Öğrencilere, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği de ücretsiz olarak sunuluyor.

Sistemin tüm öğrenciler tarafından daha ulaşılabilir olması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen kurslara ilişkin şöyle konuştu:

"Online eğitim hizmeti geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana Manisa'daki 8 ve 12. sınıflar ile liseden mezun öğrencilerimize hizmet vermekte. Şu an 623 öğrencimiz LGS'ye 631 öğrencimiz de YKS'ye online eğitim hizmetiyle hazırlanmakta. Amacımız, sistemin tüm öğrenciler için ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak. Öğrencilerimizi hem akademik hem de rehberlik anlamında en iyi şekilde hazırlayarak en iyi sonucu almalarını sağlamak istiyoruz. Belirli periyotlarla deneme sınavları yapıyoruz. Yapılan deneme sınavlarının veri analizlerini yaparak, öğrencilerimizin eksik olduğu konuların tespit edilmesi ve bu konular üzerinde ekstra çalışmalar yapılmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve istedikleri tüm desteği vermeye hazırız."

MABEM Online Eğitim Koordinatörü Selin Susmaz ise derslerin nasıl işlendiğini anlattı:

"Derslerimiz canlı olarak yayınlanıyor ve öğrencilerimiz öğretmenlere ders sırasında veya sonrasında sorular sorabiliyor. Öğrencilere, ayrıca, bu süreç boyunca ücretsiz online rehberlik dersleri de veriyoruz. Sınavlara yönelik rehberlik seminerleri yapıyoruz. Ücretsiz online deneme sınavları yapıyoruz. Ayrıca, öğrencilerle dijital içerikler paylaşılıp online ödevlendirmeler de yapılıyor. Psikolojik danışmanlık desteği de sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Online Eğitim Merkezi olarak sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimizin her an yanındayız. Tüm öğrencilerimizi derslerimize bekliyoruz."