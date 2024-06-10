Manisa'da uçurumdan düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uçurumdan düşen bir vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkisinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, hızlıca olay yerine intikal etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. 2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen ekipler, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonu çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği öğrenildi.