Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 112 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 79 kartuş, 200 sentetik ecza, 11 kenevir bitkisi, 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?