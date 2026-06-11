Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Tutuklandı

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Tutuklandı
11.06.2026 16:39
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Manisa'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan sokak satıcılarına yönelik 9 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik ecza, 1 kilo 907 gram sentetik uyuşturucu, 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayla Kekedeniz Ayla Kekedeniz:
    iyi bir şey yine de ele geçirdikleri mallar var en azından bu kadarı iyi de ne zaman bu işler bitecek hep aynı yer aynı şeyler yapılıyo tutuklanıyo sonra yine başlıyo 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Sağlam Ayşe Sağlam:
    her gün aynı haber yani uyuşturucu operasyonu tutuklandı ele geçirildi bitti başka haberi yok mu artık sıkıldık bu işlerden ben başka şeyler okumak istiyorum ama neyse ne yapalım 0 0 Yanıtla
  • Bilgi Kuscu Bilgi Kuscu:
    21 kişi tutuklandı hoş geldin ama bunların kaçı cezaya çarpılacak ne kadar yatacaklar bunu merak ediyorum çünkü sonunda hepsi çıkıyo ya işte bu da kafayı bozuyo masraflar yapılıyo operasyon yapılıyo ama sonuç ne yani 0 0 Yanıtla
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