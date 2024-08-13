Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çalıntı Zeytinyağıyla Uyuşturucu Alıyordu - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çalıntı Zeytinyağıyla Uyuşturucu Alıyordu

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çalıntı Zeytinyağıyla Uyuşturucu Alıyordu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satan ve alan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin çaldığı zeytinyağını satarak uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

13.08.2024 20:29
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden C.Y.'nin (29), çaldığı zeytinyağını satıp, parasıyla uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik dün, Yeni Mahalle Mahallesi'nde belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Operasyonda C.Y., K.U. (37) ve R.U. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise satışa 66 parça hazır bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.Y.'nin çaldığı 5 litrelik zeytinyağını satıp, parasıyla da uyuşturucu aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çalıntı Zeytinyağıyla Uyuşturucu Alıyordu - Son Dakika

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