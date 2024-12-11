Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli E.G'yi durduran ekipler, üzerinde 150 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika
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