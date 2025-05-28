Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ve tabancayla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Zanlının üst aramasında 265 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu ve Tabancayla Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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