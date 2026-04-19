Manisa'da Yangın: 1 Ölü, Görme Engelli Kurtarıldı

19.04.2026 18:14
Manisa'daki yangında ev sahibi hayatını kaybetti, görme engelli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında ev sahibi öldü, mahsur kalan görme engelli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.

Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev sahibi kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Nusret Bengüoğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bengüoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
