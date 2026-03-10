Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 73 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.
İzmir Caddesinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 45 AOM 078 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Çınar'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çınar, sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'da Yaya Kazası: 73 Yaşındaki Halil Çınar Yaralandı
