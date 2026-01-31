Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye "Sıcak Asfalt Plent Tesisi"

31.01.2026 17:45  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde 60 milyon TL yatırımla yeni bir Sıcak Asfalt Plent Tesisi kurarak, ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasiteyi artırmak amacıyla Salihli ilçesinde yeni bir "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" kurdu. Yaklaşık 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesiste, geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başlandı.

Manisa'nın ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde yeni ve modern "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" inşa etti. Geçici kabul işlemleri öncesinde yeni tesiste test üretimine başlandı. 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında tesiste saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşecek. Özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforunu artıracak tesis, dışa bağımlılığı azaltarak tasarruf sağlayacak.

"Amacımız, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Manisa'ya sözümüz var"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ise geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başladıklarını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 60 milyon TL olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan 1000 kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Sadece Salihli ile sınırlı kalınmayacağını belirten Nakışçı, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem ile 17 ilçenin tamamında yol standartları en üst seviyeye çıkarılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Salihli, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye 'Sıcak Asfalt Plent Tesisi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 23:57:02. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.