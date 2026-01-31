Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Salihli'ye "Sıcak Asfalt Plent Tesisi"

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasiteyi artırmak amacıyla Salihli ilçesinde yeni bir "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" kurdu. Yaklaşık 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesiste, geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başlandı.

Manisa'nın ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde yeni ve modern "Sıcak Asfalt Plent Tesisi" inşa etti. Geçici kabul işlemleri öncesinde yeni tesiste test üretimine başlandı. 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında tesiste saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşecek. Özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforunu artıracak tesis, dışa bağımlılığı azaltarak tasarruf sağlayacak.

"Amacımız, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Manisa'ya sözümüz var"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ise geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başladıklarını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 60 milyon TL olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan 1000 kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Sadece Salihli ile sınırlı kalınmayacağını belirten Nakışçı, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem ile 17 ilçenin tamamında yol standartları en üst seviyeye çıkarılacak.