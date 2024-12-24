Manisa'da Yeni Yıl Panayırı Coşkusu - Son Dakika
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Manisa'da Yeni Yıl Panayırı Coşkusu

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Etkinlikte stantların yanı sıra konserler ve atölyeler de yer alacak.

24.12.2024 10:56  Güncelleme: 11:14
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin iş birliğinde, yeni yıla sayılı günler kala açılan Yeni Yıl Panayırı, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin birlikte hazırladığı ve kentte ilk kez kurulan Yeni Yıl Panayırı, Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla açıldı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte stantları tek tek ziyaret eden, çocuklara  hediyeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm Manisalıların yeni yılını kutlayarak, "2025 yılı sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacak" dedi.

Yeme-içme ve alışveriş stantlarının kurulacağı, konserlerin ve atölyelerin düzenleneceği Yeni Yıl Panayırı, 29 Aralık'a kadar devam edecek.

"Şehrimizi daha ileriye taşıyacak büyük hedefler belirledik"

Her yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini, Manisalıların da büyük ailesi olduğunu belirten Başkan Zeyrek, "Ben her birinizi çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir 2025 hepimizin olsun. 2025 yılı sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Her alanda üretimi önceleyen ve destekleyen bir vizyonla eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, altyapıdan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileriye taşıyacak büyük hedefler belirledik. Tüm duaların kabul olduğu, sağlığın hiçbir şekilde eksik olmadığı ve 2024'teki bu değişimi sağlayan sizlerle birlikte, çok güzel bir yıl bizleri bekliyor. İyi ki varsınız" dedi.

"Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper de "31 Mart'ta Manisa'da bambaşka bir baharı başlatan güzel insanlar, iyi ki varsınız. Yerelde iktidar bunları getiriyor, ışıl ışıl bir Manisa. 2025'te genelde iktidarı kurmak için, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, asgari ücretlinin hakkını almak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. 2025 hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte bir söz verdiklerini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise Manisalıların en iyisini hak ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Manisa festivaller kenti, beraber güzel günleri hep birlikte kutlayacağımız bir kent olacak demiştik. Bugün de iyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bırakırken, bir nebze olsun yeni başlangıçlara ışıltılı bir giriş yapmak, yeni yıla hep beraber güzel dileklerde bulunmak için bir aradayız. İyi ki varsınız, iyi ki bu etkinliklerde bir aradayız."

Manisa\'da Yeni Yıl Panayırı Coşkusu
Kaynak: ANKA

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