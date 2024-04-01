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Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde - Son Dakika
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Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

Manisa\'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 59.86, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 29.91 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

01.04.2024 00:35
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 59.86, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 29.91 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 88,21'i açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 59.86'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.91'ini aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde - Son Dakika

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