Manisa'da Yeşil Yol Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Yeşil Yol Uygulaması Başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda sona eren kırmızı yol uygulamasının yerine yeni yeşil yol düzenlemesini başlattı. Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni uygulamanın ilk gününde vatandaşların memnuniyetini yerinde değerlendirdi.

28.01.2025 10:34  Güncelleme: 11:34
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kararıyla sona erdirilen kırmızı yol uygulamasının yerine hayata geçirilen yeşil yol, ilk günden yurttaşların beğenisini kazandı. Yeni düzenlemenin ilk gününde sahaya inerek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Artık vatandaşlarımızın geçeceği ve kullanabileceği, ulaşıma katkı sağlayacağını planladığımız bir yolun açılmasından herkes çok memnun. Yıllardan beri özlenen ve beklenen bir şeydi. Bundan ben de çok memnunum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı ile hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda şikayetlere konu olan kırmızı yol uygulamasını da vatandaşlara sorulmuştu. Uygulamanın kaldırılması yönündeki yüzde 86'lık sonuç sonrasında kırmızı yol uygulaması sona erdi ve trafik akışını geliş - gidiş yönünde sağlayan yeşil yol uygulamasına geçildi. Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni uygulamanın ilk gününde yerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara yeşil yol uygulamasını nasıl bulduklarını sordu.

"Bugün yerinde bir inceleme yaparak vatandaşlarımıza da görüşlerini sormak istedim"

Başkan Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın kırmızı yoldan rahatsız olduğunu biliyorduk. Ulaşım mühendislerimiz bu konu üzerinde çalıştı. Daha sonra uygulamayı vatandaşlarımıza sorduk. Doğru şeklin de bu olduğunu biliyorduk, ama vatandaşlarımız karar versin istedik. Vatandaşlarımız istemeseydi bu yolu ulaşıma açmayacaktık. Vatandaşlarımızdan yüzde 86 oranında açılması yönünde talep gelince biz de uygulamaya başladık. Toplu taşıma için kullanılan kırmızı yolun vatandaşa hizmet etmediğini, ring yolunun trafiği aksattığını biliyorduk. Vatandaşlarımız da bunu istiyordu. Bugün ilk defa yeşil yoldayız. Vatandaşlara soruyorum, 'trafiğin bu şekilde açılmasını nasıl buluyorsunuz' diye. Herkes çok mutlu. Yıllardır özlenen ve beklenen bir şeydi. Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi artık Karaköy'de bir gidiş, bir geliş yönüne döndü. Herkes bana soruyor 'Yeşil yol ne anlama geliyor?' diye. Biliyorsunuz ki trafikte kırmızı renk dur, yeşil ise geç demektir. Artık vatandaşlarımızın geçeceği ve kullanabileceği, ulaşıma katkı sağlayacağını planladığımız bir yolun açılmasından herkes çok memnun. Bundan ben de çok memnunum. Bugün yerinde bir inceleme yaparak vatandaşlarımıza da görüşlerini sormak istedim."

Trafik artık çift yönlü akacak

Yeşil yol uygulaması ile İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi üzerinde, servis ve yük taşıma araçları hariç, tüm araçlar çift yönlü olarak seyahat edebilecek. Toplu taşıma araçları, bu yolda seferlerine devam edecek. 8 Eylül Caddesi, Ulupark, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve Moris Şinasi Kavşağı arasında toplu taşıma araçları ve sivil araçlar için tek şerit geliş düzenlemesi yapıldı. Yol üzerinde yönlendirme okları da çizildi. Bu oklar ile sürücülerin güzergahlarını daha kolay belirlemeleri ve doğru şeritleri kullanmalarının sağlanması amaçlandı. Böylece hem trafik akışı hızlanacak hem de karışıklıkların önüne geçilmiş olacak. Ayrıca yol üzerindeki 13 olan durak sayısı 10'a düşürüldü ve toplu taşıma araçlarının daha hızlı hizmet vermesi amaçlandı. Toplu taşıma araçları için özel cepler oluşturularak yolcu iniş ve binişlerinin daha güvenli ve hızlı hale getirilmesi hedeflendi.

Daha önce tercihli yol uygulaması dolayısıyla yayaların karşıya geçişlerinde kazalar da yaşanmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu tür kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Eskiden şehir merkezine yalnızca Karaköy yönünden giriş yapılabiliyor, çıkışlar ise Doğu Caddesi üzerinden sağlanıyordu. Bu durum, yolların gereksiz yere yoğunlaşmasına neden oluyordu. Yeni uygulama ile açılan yollarda daha dengeli bir trafik dağılımı sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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