Manisa'da Yeşil Yol Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Yeşil Yol Uygulaması Başladı

Manisa'da halkın talebi doğrultusunda trafik düzenlemesi yapılarak kırmızı yol yeşil yola dönüştürüldü. Belediye başkanı Ferdi Zeyrek, amaçlarının ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğunu belirtti.

31.01.2025 12:07  Güncelleme: 13:43
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte ortak aklı esas alan, halkın söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeşil Yol bunun en somut örneklerinden biri. Manisalılar yolun trafiğe açılmasını istedi, biz de bu kararı hayata geçirdik. Bizim amacımız, Manisa'nın ulaşımını daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın kararıyla kırmızı yolu yeşil yola dönüştürerek özel araç trafiğine açtığı bölgede, güvenliği sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ağır tonajlı araçların ve servislerin girişinin yasak olduğu yeşil yolda, vatandaşların yeni trafik düzenine alışması için bir ay boyunca gün boyu kontroller yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, yaptıkları denetimlerle araç akışını düzenlerken otobüs duraklarını da mercek altına alıyor. Yeşil yolu, toplu taşıma araçları ile binek ve hafif ticari araçların kullanabileceğini belirten Trafik Zabıta Personeli Ece Atak, şu bilgileri verdi:

"27 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeşil yol vatandaşlarımıza açılmış durumda. Biz de o günden itibaren duraklarımızda görev yapıyoruz. Yeşil yola, yüksek tonajlı araçlarımızın giriş yapması, servislerimizin giriş yapması yasak. Sadece binek araçlarımız ve hafif ticari araçlarımız yeşil yolumuzu kullanabiliyor. Duraklama ve parklanma yapılması da yasak. Gidiş ve geliş olarak yollarımızı kullanabilirsiniz. Duraklarda denetimlerimizi sürdürüyoruz ve yeni düzenlemeye halkımızın alışma sürecinde aksaklık yaşanmaması için görevimizin başındayız. Sadece denetleme yapmıyoruz, halkımızın görüşlerini de dinliyoruz. Halkımız anketle bu kararı verdi ve durumdan gayet mutlu."

Motosikletli Trafik Zabıta Personeli Fevzi Dükar ise "Manisalıların yeni düzenlemeye alışma süresi boyunca denetimlerimize ekiplerimizle sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Yeşil yol, hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Yeşil yolun düzeni için hep birlikte özen göstermeliyiz"

Başkan Zeyrek, "Yeşil Yol bunun en somut örneklerinden biri. Manisalılar yolun trafiğe açılmasını istedi, biz de bu kararı hayata geçirdik. Ancak burada önemli olan trafik düzeninin sağlanması ve halkımızın güvenli şekilde bu yolu kullanabilmesi. Bu nedenle trafik zabıta ekiplerimiz ilk günden itibaren sahada ve vatandaşlarımızın yanında. Bizim amacımız, Manisa'nın ulaşımını daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek" diye konuştu.

Zeyrek, trafik akışının sorunsuz sağlanması için yurttaşlara kurallara uyma çağrısında da bulunarak, "Ekiplerimiz sahada olacak, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek ve her türlü aksaklığı gidermek için çalışmalarını sürdürecek. Ancak bu düzenin sürdürülebilir olması için en büyük görev yine halkımıza düşüyor. Yeşil yolun belirlenen kurallar çerçevesinde en iyi şekilde kullanılması için hep birlikte özen göstermeliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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