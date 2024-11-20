Manisa\'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 2 Sürücü Yaralandı

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MANİSA'nın Kula ilçesinde yoğun sis nedeniyle cipin otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda İzmir'den Uşak yönüne giden Gamzegül Genç'in kullandığı 35 AJU 431 plakalı cip, Gökhan Akdağ yönetimindeki 34 KLN 766 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Genç ve Akdağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.