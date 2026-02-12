Manisa\'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ağlayan Kaya mevkisinden Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı sağlayan yol, çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bölgede etkili olan yağışların ardından yolun kaldırım zemininde çökme oluştu.

Belediye ekiplerinin yaptığı kontrolde, zemin altında meydana gelen boşalmanın yolun ana gövdesi ile sürücü ve yayaların güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yol, olası toprak kayması ve yeni bir çökme riskine karşı tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yolun ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı belirtilerek, sürücü ve yayalardan emniyet şeritlerine uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.