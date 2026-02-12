Manisa'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı

Manisa\'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı
12.02.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağlayan Kaya mevkisinden Spil Dağı Milli Parkı'na giden yol, çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ağlayan Kaya mevkisinden Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı sağlayan yol, çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bölgede etkili olan yağışların ardından yolun kaldırım zemininde çökme oluştu.

Belediye ekiplerinin yaptığı kontrolde, zemin altında meydana gelen boşalmanın yolun ana gövdesi ile sürücü ve yayaların güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yol, olası toprak kayması ve yeni bir çökme riskine karşı tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yolun ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı belirtilerek, sürücü ve yayalardan emniyet şeritlerine uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:03:30. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.