Manisa'da Yol Yapım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini önemsiyoruz. Muhtarlarımızdan ve halkımızdan gelen talepleri planlı bir şekilde değerlendiriyor ve tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı yol yapım çalışmaları kapsamında Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde adımlar atmaya devam ediyor. Akhisar'ın Hürriyet Mahallesi'nde 1,6 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlanırken, kalan 750 metrelik bölümde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan, Ahmetli ilçesinde Baktırlı, Hacıköseli ve Alahıdır mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik güzergahta emülsiyonlu sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulamasına başlandı.

Akhisar Hürriyet Mahallesi 396 ve 454 sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 7 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Kalan 750 metrelik yol kesiminde ise asfalt serimi devam ediyor. Ayrıca Akhisar'ın Eroğlu, Sünnetçiler ve Yatağan mahalleleri ile Ahmetli'nin Baktırlı, Hacıköseli ve Alahıdır mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik yolda soğuk asfalt çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çalışmaların il genelinde hız kesmeden devam ettiğini belirten Dutlulu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız günden bu yana asfalt çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız, il genelinde hem sıcak asfalt hem de soğuk asfalt uygulamalarını mevsim şartları elverdiği sürece sürdürüyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini önemsiyoruz. Muhtarlarımızdan ve halkımızdan gelen talepleri planlı bir şekilde değerlendiriyor ve tek tek hayata geçiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı anda çift finisher makinesi ile asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediyor hem de daha geniş alanları daha kısa sürede ve daha verimli şekilde asfaltlayabiliyoruz. Çalışmalarımız Manisa'mızın 17 ilçesinde sezon sonuna kadar hız kesmeden devam edecek."

"37 bin ton sıcak asfalt, 520 kilometrelik soğuk asfalt serimi yapıldı"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin de sezon başından bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yeltin, "2025 yılı yol yapım sezonunun başlamasından bu yana il genelinde 37 bin ton sıcak asfalt ve 520 kilometrelik sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulaması gerçekleştirdik. Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmetli Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ordu, "Şu anda Alahıdır, Bahçecik, Hacıköseli ve Baktırlı mahallelerini birbirine bağlayan yolda soğuk asfalt uygulaması devam ediyor. Bu yolun başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Ahmetli Belediye Başkanımız Fuat Mintaş'a teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Akhisar Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim ise "Daha önceki asfaltımız oldukça eski ve bozuktu. 396 Sokak, mahallemizin uzun sokaklarından biri. Uzun süredir burayla ilgili talepte bulunuyordum. Rahmetli Ferdi Başkanımıza ve çalışmaları yürüten Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ekipler gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştı. Şu an yolumuz çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.