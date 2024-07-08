Manisa'da Zafer Ünal Gençlik Parkı'ndaki Yürüyüş Yolları Yenileniyor

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(MANİSA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Zafer Ünal Gençlik Parkı'ndaki yürüyüş yolları yenileniyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi, Zafer Ünal Gençlik Parkı'nın yürüyüş yollarında yenileme çalışması başlattı. Geçmişte, yerinde dökme kauçuk olarak yapılan yürüyüş yollarının yıpranması nedeniyle zemin sökülüp yerine kare kauçuk döşeniyor. Zemin iyileştirmesinin yanı sıra yolların kenarlarındaki sınırlayıcı bordürler de yenileniyor.

Belediye Bakanı Durbay, yürüyüş yollarında yapılan yenileme çalışmalarını beraberindeki meclis üyeleri ile inceledi. Durbay, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şunları söyledi:

"Şehir sakinlerimizin daha konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirmeleri için parklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Zafer Ünal Gençlik Parkı'ndaki yürüyüş yolları, vatandaşlarımızın spor yaparken daha rahat hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor. Manisa'mızın güzide parklarından biri olan Zafer Ünal Gençlik Parkı'nda başlattığımız yenileme çalışmalarımız devam ediyor. 6 ay önce kapatılan taş üretim tesislerimizi bu hafta yeniden üretime çatık. Burada ürettiğimiz taşlarla parkımızda bir yenileme yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız da tamamlandığında parkımızı yeniden hizmete açacağız. Bunun için gün sayıyoruz. İnşallah keyifli yürüyüşler ve hoş sohbetler yapacağımız parkımızı birlikte açacağız."