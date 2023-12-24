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Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp banka hesabından para aktaran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp banka hesabından para aktaran 3 şüpheli tutuklandı

Manisa Yunusemre ilçesinde yaşayan bir zihinsel engelli genç, tanımadığı kişiler tarafından kaçırılarak bıçak tehdidiyle alıkonuldu. Gençin telefonu ve banka hesabı kullanılarak 200 bin lira kredi çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa\'da zihinsel engelli genci kaçırıp banka hesabından para aktaran 3 şüpheli tutuklandı
24.12.2023 - 14:57,
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Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktardıkları öne sürülen biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları kişilerce bıçak tehdidiyle kaçırıldığını, 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabı kullanılarak 200 bin lira kredi çekildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına aktaran şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Alaşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemin ardından Manisa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp banka hesabından para aktaran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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