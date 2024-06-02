Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı - Son Dakika
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Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı

Manisa\'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, Uşak Eşme ilçesine bağlı Narıcalı ve Kula ilçesine bağlı Battalmustafa mahallelerine sıçradı. Yangın, ekiplerin 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 35 dekar meşe ormanı ve 25 dekar tarım arazisi zarar gördü.

02.06.2024 11:47
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1)MANİSA'DAKİ YANGIN 12 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 35 DEKAR MEŞE ORMANI, 25 DEKAR TARIM ARAZİSİ YANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormana sıçrayarak büyüyen yangın Uşak Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa mahallerinde etkili olurken, alevler ekiplerin havadan ve karadan 12 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği, alevlerin arasında kalan bir sokak köpeğinin ise yaralandığı yangında, 35 dekar meşe ormanı ile toplam 25 dekar tarım arazisi küle döndü.

Alaşehir'in kırsal İsmailbey Mahallesi Yerotu mevkinde, dün, saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme uçağı, 1 helikopter ile Alaşehir, Sargıöl ve Kula itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Alevler, rüzgarında etkisiyle dağınık bir yerleşim yeri olan İsmailbey Mahallesi içerisine girdi. Alevlerin arasında kalıp yaralanan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik yoğun müdahalesiyle alevler mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip edip, bilgi aldı. Başkan Öküzcüoğlu, yangını elektrik tellerinden kaynaklandığı üzerinde durulduğunu söyledi.

YANGIN TEKRAR ALEVLENDİ

Ancak soğutma çalışmaları sürerken mahallenin üst bölümünde yangın yeniden alevlenip, meşelik ormana sıçrayarak yayıldı. Uşak Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa, Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy mahallerinin olduğu bölgelerde etkili olan yangına 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibiyle müdahale edildi.

MEŞE ORMANI VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik kesildi. Tedbir amaçlı olarak Uşak - Basmane Tren Seferleri tedbir amaçlı durduruldu. Alevler saat 24.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yapılan 4 saatlik soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangında 35 dekar meşe ormanı, İsmailbey Mahallesi'ndeki Dursun Çetin'e ait 20 dekar buğday ve Veli Aydın'a ait 5 dekar arpa tarlası yandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki yangın 12 saatte söndürüldü; 35 dekar meşe ormanı, 25 dekar tarım arazisi yandı - Son Dakika
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