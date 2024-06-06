Manisa'nın Demirci ilçesinde UMKE il tatbikatı yapıldı.
Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi alanında gerçekleşen tatbikat çalışmasına UMKE'nin yanı sıra AFAD, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri katıldı.
Tatbikatta çeşitli senaryolarda kurtarma çalışması ve eğitim seminerleri gerçekleştirildi.
Kaymakam Adem Kaya, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül de alanda tatbikat hakkında bilgi aldı.
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