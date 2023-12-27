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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş, İncirliova Yazıdere Mahalle Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Törene Aydın ve Manisa'dan birçok önemli isim katıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş\'ın ağabeyi Harun Aktaş son yolculuğuna uğurlandı
27.12.2023 - 16:29,
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Aydın'da rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

İncirliova Yazıdere Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Harun Aktaş'ın cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

Kaynak: AA
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İncirliova, Manisa, Aydın, Güvenlik, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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