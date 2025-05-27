Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller aldı.
"Denizli Hair Fest-1"de Manisa'yı temsil eden kuaförlerden Ayşenaz Kolcu, "makyaj" kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Deva Çakıcı ise "topuz" kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu.
Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, başarılı kuaförleri tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Manisa Kuaförleri Denizli'de Ödülleri Topladı - Son Dakika
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