Manisa Muradiye\'de altyapı çalışması süren abonelere su tarifesinde yüzde 50 indirim

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken çalışmalar sürecinde abonelere kolaylık sağlamak amacıyla önemli bir karara imza atıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meclis üyelerinin tam desteğiyle Muradiye'de meskenler ve iş yerlerinde abonelere yüzde 50 indirim uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Dutlulu yönetiminde gerçekleşti. Manisa merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarına değinen Dutlulu, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde başlatılan tarihi altyapı yatırımının da tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalar nedeniyle yaşanan su kesintileri, yol kazılarından kaynaklı ulaşım ve erişim gibi sorunlara dikkati çeken Dutlulu, altyapı çalışmaları süresince yaşananların paylaşılması gerektiğini belirterek, Muradiye Mahallesi'ndeki abonelere yönelik yüzde 50'lik indirim kararını açıkladı.

Dutlulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MURADİYE'DE ÇALIŞMALAR YÜZDE 35'İ GEÇTİ"

"Muradiye mahallemizde çok büyük bir iş yapıyoruz. Birçok belediye başkanının değindiği ancak kimsenin cesaret edemediği ve bu yüzden de Muradiye büyüdükçe sorunun da büyüdüğü bir işe kalkıştık. Bu işin de artık sonuna doğru geliyoruz. Çalışmalarımızda yüzde 35'i geçmiş durumdayız. Çalışmalarımız 1-2 hafta içerisinde yüzde 40'ı bulmuş olacak. Mahallemizin 20 noktasında çalışmalar devam ediyor. Hatlar çok eski, zaman zaman su patlakları oluyor, sıkıntılar yaşanıyor, yollar da kazılar var bu nedenle toz, toprak oluşuyor. Tüm bu sebeplerden dolayı göstermiş oldukları anlayış ve iyi niyet nedeniyle Muradiye halkına teşekkür ediyorum."

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Muradiye'de gerçekleştirilen çalışmalar için vatandaşlardan olumlu tepki aldıklarını belirten Dutlulu sözlerine, şöyle devam etti:

"Mahallemizde tabi ki de sıkıntılar, sorunlar ve vatandaşlarımızın sitemleri olacak. O sitemlerin hepsini kabul ediyorum ama gerçekten Muradiye'nin geleceğini kurtaracak bir iş yapıyoruz. Bu da Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve meclis üyelerimiz ile hep birlikte cesaret ettiğimiz çok önemli bir proje. Özellikle Muradiye mahallemize yaptığımız yatırımımız için kredinin çıkmasında, projenin hazırlanmasında, ihalenin yapılmasında emeği geçen tüm belediye başkanlarıma, MASKİ çalışanlarına, Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyorum. En azından Muradiye halkının sıkıntılarını bir ölçüde affettirmek amacıyla iş yeri ve mesken abonelerimizin su fiyatlarında belirli süre ile yüzde 50 indirim gerçekleştirdik. Muradiye uzun vadede çok güzel bir yer olacak."

30 HAZİRAN 2027'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Muradiye Mahallesi'nde iş yeri ve mesken abonelerinin tarifelerinde belirli süreli yani altyapı çalışmalarının tamamlanacağı 30 Haziran 2027 tarihine kadar meskenlerde 12 metreküp, işyerlerinde 10 metreküp üst sınır alınarak yüzde 50 indirim uygulanacak.