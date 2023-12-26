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Demirci'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Demirci'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için Demirci ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı ve grup, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Şehitler için dua okundu ve etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. Kaymakam, Belediye Başkanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Demirci\'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi
26.12.2023 - 21:38,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Secaattin Mahallesi'ndeki Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara Demirci Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan grup, Bahçeler Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde İlçe Müftülük Vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından şehitler için dua okundu.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Demirci'deki taraftar grupları tarafından organize edilen "Şehitlerimiz için yürüyoruz" etkinliğine Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Demirci, Manisa, Irak, Güncel, Son Dakika

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