Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa\'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Gördes ilçesinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, kontrol altına almaya çalışıyor. 2 ilçede 6 mahalle tahliye edildi. Yangının yol açtığı tahribat büyük.

16.08.2024 20:46
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Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMA'sı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 ilçede 6 mahalle tahliye edildi

Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı.

Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlar ve ağaçlar yangında hasar görürken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş'a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü.

Kaynak: AA

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