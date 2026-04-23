Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2026 13:54
Manisa'nın Salihli, Turgutlu ve Soma ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Salihli'de Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, yağış nedeniyle Ramiz Turan Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, şiir dinletileri ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Törene Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da katıldı.

Turgutlu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Öğrenci etkinliklerinin olduğu kutlama töreni hava muhalefeti nedeniyle cuma gününe ertelendi.

Soma

Turgutalp Kültür Merkezi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Soma Zübeyde Hanım İlkokulu bahçesinde devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici konuşmasında çocuk olmanın dünyaya saf, temiz gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek olduğunu söyledi.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, gösteriler ve şiir dinletileri sunuldu.

Törene Soma Kaymakamı Ünal Koç, Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Turgutlu, 23 Nisan, Salihli, Manisa, Kültür, Güncel, Çocuk, Soma, Son Dakika

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
