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Manisa'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı - Son Dakika
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Manisa'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkında yılın ilk kar yağışı başladı. Spil Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Manisa\'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı
10.01.2024 - 23:39,
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Manisa'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı

MANİSA - Manisa'nın 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkında yılın ilk kar yağışı başladı.

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı beyaz gelinliğini giydi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yıl geç başlayan yağış sonrası Spil Dağının yüksek kesimleri beyaza büründü. 2024 yılının ilk yağışıyla birlikte adeta kartpostallık görüntülere sahne olan manzarayı görmek isteyen vatandaşlar da Spil Dağına çıkarak karla oynamanın keyfine vardı. Öte yandan Spil Dağı Milli Parkına çıkan yolun hem İzmir bölümünde hem de Manisa bölümündeki yolların kapanmaması amacıyla çalışma başlatıldı. Kar yağışının ilk başladığı saatlerde ekipler yolun açık kalması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
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