Manisa, Olası Afetlere Karşı Hazırlık Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Manisa, Olası Afetlere Karşı Hazırlık Toplantısı Düzenledi

Manisa, Olası Afetlere Karşı Hazırlık Toplantısı Düzenledi

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, olası afetlere karşı hazırlıklı olma çalışmaları değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların iş birliğiyle, afet risklerinin azaltılması için gerekli önlemler ve stratejiler konuşuldu.

17.01.2025 10:22  Güncelleme: 10:25
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(MANİSA) - Manisa'nın olası afetlere karşı hazırlıklı olması için Manisa Valiliği tarafından ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi. İl Afet Risk Azaltma Planları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak, sadece belediyemizin değil, tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyonunu gerektiriyor" dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başkanlığındaki Afet Risk Azaltma Planı izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Afet Dairesi Başkanı Müge Kuğu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve kurumların ilgili personel katıldı. Toplantıda, Manisa'nın genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizleri, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile plan doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Daha dirençli Manisa

Çalışmalar çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundaki eylemlerin ilerleme ve gerçekleştirilme durumları da değerlendirildi. Deprem, endüstriyel olaylar, maden kazaları, yangın, sel ve taşkın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı yerel düzeyde alınacak önlemlerin önemi vurgulandı. Manisa'nın olası afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için gerçekleştirilen çalışmalar; afetlerin olası etkileri, afet tehlike kaynaklarının belirlenmesi, afet risklerini ve etkilerini azaltacak önlemlerin alınması ile kayıpların en aza indirgenmesi boyutuyla ele alındı.

"Tedbirleri alıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, toplantıya ilişkin, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa'nın olası afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi için tüm birimlerimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, sadece belediyemizin değil, tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyonunu gerektiriyor. Bu bilinçle hareket ederek, şehrimizin afetlere karşı direncini artırmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm kurumlarla da iş birliği içinde hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği ve Manisa'nın geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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